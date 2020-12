Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pour la doublure d’Amavi, Villas-Boas avait un objectif précis !

Publié le 13 décembre 2020 à 5h15 par T.M.

Pendant longtemps, la question de la doublure de Jordan Amavi à l’OM a fait parler. Et dans ce dossier, André Villas-Boas avait ciblé un joueur en particulier.

Durant le dernier mercato, André Villas-Boas avait différentes priorités pour le recrutement afin de renforcer l’effectif de l’OM. L’un des grands chantiers concernait le poste d’arrière gauche avec la doublure de Jordan Amavi. Alors que le Special Two avait dû bricoler derrière le Français la saison dernière, il peut enfin compter sur une autre solution. En effet, pour renforcer le couloir de sa défense, l’OM est allé chercher l’expérimenté Yuto Nagatomo. Un joueur qui n’était pas forcément celui qui était initialement ciblé par Villas-Boas.

L’AS Monaco est passée par là…

Alors que l’OM a accueilli Luis Henrique cet été, André Villas-Boas aurait bien aimé accueillir un autre joueur en provenance du Brésil. Et pour venir concurrencer Jordan Amavi, l’entraîneur phocéen avait notamment coché le nom de Caio Henrique. A 23 ans, le Brésilien était dernièrement prêté par l’Atlético de Madrid à Grêmio. Et si Caio Henrique a bien débarqué en Ligue 1 cet été, ce n’est pas l’OM qu’il a rejoint, mais plutôt l’AS Monaco qui a donc chipé la piste d’André Villas-Boas.