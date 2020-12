Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une offensive en préparation dans le dossier Boulaye Dia ?

Publié le 19 décembre 2020 à 1h00 par B.C.

Alors que Boulaye Dia reste surveillé par l’OM, l’attaquant de Reims a également la cote en Angleterre comme vous l’a révélé le 10 Sport. Arsenal et Everton sont notamment sur les rangs, tout comme West Ham qui pourrait passer à l’action cet hiver.

Surveillé par l’OM cet été, Boulaye Dia n’a finalement pas posé ses valises sur la Canebière. L’attaquant de 24 ans est resté à Reims et continue de s’illustrer avec son club, comme en témoignent ses 9 buts en 13 apparitions en Ligue 1. Comme vous l’a expliqué récemment le10sport.com, le Sénégalais reste sur les tablettes de l’OM, qui vise toujours l’arrivée d’un attaquant, mais il y a de la concurrence. Selon nos informations, l’OL est aussi sur le coup, tandis qu’Arsenal et Everton se seraient déjà positionnés pour Boulaye Dia, et ils ne seraient pas les seuls intéressés en Premier League.

West Ham également dans le coup pour Boulaye Dia