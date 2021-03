Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Plus qu’une question d’heures pour l’arrivée de Sampaoli !

Publié le 1 mars 2021 à 20h15 par Th.B.

Nouvel entraîneur de l’OM, Jorge Sampaoli devrait poser le pied à Marseille mardi midi selon RMC Sport qui annonce un décollage du technicien et d’une bonne partie de son staff technique ce lundi soir à 21 heures de Sao Paulo.

Officiellement nommé entraîneur de l’OM par Frank McCourt vendredi soir par le biais du communiqué publié sur le site internet du club, Jorge Sampaoli va comme prévu débarquer à Marseille en ce début de semaine pour y rester un an et demi comme son contrat le stipule, soit jusqu’en juin 2023. Et plus si infinité. Et les bruits de couloir se confirmeraient via RMC Sport qui a apporté du nouveau ces dernières minutes concernant l’arrivée de Jorge Sampaoli à Marseille pour prendre ses quartiers à l’OM.

L’équipe presque au complet de Sampaoli décollerait ce lundi soir !