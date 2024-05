Mercato - OM : «Pas très chaud», il finit par signer à Marseille

Thibault Morlain

Fils d’Abedi Pelé, André Ayew aura réussi à marcher dans les traces de son père en brillant lui aussi sous le maillot de l’OM. Mais voilà que l’histoire aurait pu être différente pour l’attaquant ghanéen, aujourd’hui au Havre. En effet, si Ayew a réussi à s’imposer à l’OM en sortant du centre de formation olympien, il n’était initialement pas très emballé à l’idée de le rejoindre.

Cela fait maintenant plusieurs années que le centre de formation est un gros problème pour l’OM. En effet, rares sont les exemples des joueurs qui ont réussi à percer en équipe première en sortant de la formation olympienne. Il y a eu Boubacar Kamara et Maxime Lopez et avant eux, on pouvait notamment retrouver André Ayew. Aujourd’hui au Havre, l’attaquant ghanéen avait réussi à s’imposer à l’OM, lui dont l’histoire aurait pu être différente avec le club phocéen.



« Tu viens, mais tu vas faire des essais »

Si André Ayew a donc percé en sortant du centre de formation de l’OM, il aurait pu ne pas l’intégrer. En effet, dans un entretien accordé à Winamax , l’ancien Olympien a révélé : « Il y des recruteurs de différents clubs, en France, en Angleterre, en Allemagne, en Italie, ils sont venus au Ghana et il y avait pas mal de clubs qui voulaient que j’intègre leur centre de formation. (…) Dès que ces clubs se sont manifestés, Pape Diouf, qui était le directeur sportif, a dit : « Non c’est impossible que le petit aille ailleurs. Il faut qu’il vienne à Marseille ». Au début, je n’étais pas trop chaud. Des gens sont venus me voir, des clubs me veulent dans leur centre de formation, et Pape Diouf me dit : « Tu viens, mais tu vas faire des essais ». Là je dis que je peux intégrer directement le centre de formation ailleurs et on parle de faire des essais ».

