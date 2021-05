Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria a passé la seconde pour Gerson !

Publié le 30 mai 2021 à 6h45 par Th.B.

Cet été, Pablo Longoria souhaiterait renforcer le milieu de terrain de Jorge Sampaoli. Pour ce faire, le président de l’OM prévoit d’attirer Gerson et multiplie les discussions avec Flamengo.

En plus de Mattéo Guendouzi, l’OM travaille sur un autre recrutement de taille d’un point de vue financier. Le10sport.com vous a assuré la semaine dernière que tout était clair au niveau du transfert de Gerson avec Flamengo et qu’il ne manquait plus que son père règle la situation avec trois agents intermédiaires ayant pris part à cette opération. Néanmoins, entre temps, la donne aurait changé et selon Globoesporte , le comité de direction de Flamengo aurait formulé une contre-proposition dans l’optique d’inclure divers bonus dans l’opération et dont un pourcentage conséquent à la revente. Mais les discussions entre l’OM et Flamengo avanceraient concrètement.

« Flamengo est et a été en négociation sérieuse avec un seul club »