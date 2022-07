Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Coup de froid pour le transfert de Jonathan Clauss

Publié le 10 juillet 2022 à 11h45 par Quentin Guiton

Pris de court par le départ de son entraîneur, Jorge Sampaoli, l’OM a vite réagi en nommant Igor Tudor. Et le nouvel entraineur marseillais souhaite instaurer une défense à trois. Dans le couloir droit, la cible prioritaire des Phocéens se nommerait Jonathan Clauss du RC Lens. Mais les discussions s’annoncent difficiles à cause des exigences des Sang et Or…

L’OM a vite dû se relever après le départ de Jorge Sampaoli. C’est donc Igor Tudor qui sera le successeur de l’Argentin à la tête du club phocéen. Et les supporters ont déjà un aperçu de ce que sera leur équipe la saison prochaine. En effet, Tudor veut installer une défense à trois, comme il l’avait fait en Italie du côté de l’Hellas Vérone.

Mercato - OM : L'avenir de Jordan Amavi totalement relancé par Tudor ? https://t.co/RqXzhqA16J pic.twitter.com/QiAK2YLXBN — le10sport (@le10sport) July 10, 2022

Clauss objectif numéro un à droite

Qui dit système à trois derrière dit pistons. Si à gauche, Nuno Tavares (Arsenal) semble être la priorité, c’est la révélation de Ligue 1 Jonathan Clauss (RC Lens) qui serait désiré à droite, lui qui est très apprécié par Tudor. Si l’Atlético le suit aussi de près, Clauss serait emballé à l’idée de jouer pour l’OM. Des premiers contacts auraient même déjà été établis entre les différentes parties.

Le RC Lens gourmand…