Mercato - OM : McCourt a validé un transfert historique

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Il y a quasiment un an jour pour jour, Vitinha débarquait à l'OM avec l'étiquette de recrue la plus chère de l'histoire du club marseillais. Un choix surprenant puisque le buteur ne présente pas un CV bien rempli. Mais Frank McCourt a décidé de prendre le risque et de mettre sur la table près de 30M€.

Généralement, les mercatos hivernaux sont calmes, cette session ayant seulement pour but d'apporter quelques ajustements légers. Mais à la surprise générale, l'OM avait bouclé son transfert le plus cher de l'histoire durant l'édition 2023. Le club marseillais dépensait près de 30M€ pour mettre la main sur Vitinha, un jeune joueur de 22 ans qui connaissait sa première expérience à l'étranger. Un choix qui avait surpris, alors que l'OM avait la possibilité d'attirer des profils plus expérimentés.





Mercato - OM : La guerre est déclarée pour ce transfert à 6M€ https://t.co/WkWVsQQWUK pic.twitter.com/kOCxa6Fv8D — le10sport (@le10sport) January 12, 2024

Azmoun était ciblé

Comme le rappelle L'Equipe , la direction marseillais avait pensé à Terem Moffi, qui sortait d'une première partie de saison impeccable à Lorient. Pablo Longoria et Javier Ribalta pensaient à mettre dans l'équation Bamba Dieng, mais Moffi préférait s'engager avec l'OGC Nice, ce qui fera dire à Ribalta que ses agents ont été « trop gourmands ». Par la suite, la piste Sardar Azmoun avait été explorée, mais le joueur du Bayer Leverkusen ne semblait pas avoir la préférence de l'état-major marseillais.

McCourt avait accepté de casser sa tirelire

Car la priorité de Pablo Longoria était bien Vitinha. Seul son prix pouvait remettre en question de transfert. Selon le quotidien sportif, le président de l'OM a évoqué cette opération avec Frank McCourt, très soucieux de ses dépenses. Mais le propriétaire américain n'aurait pas hésité à valider cette transaction et a bouclé un transfert historique. Mais un an plus tard, force est de constater que le retour sur investissement est décevant. Au joueur de prouver lors de ce mois de janvier qu'il n'est pas entré dans les livres d'histoire pour en sortir par la petite porte.