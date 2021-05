Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria préparerait un nouveau coup en coulisse !

Publié le 14 mai 2021 à 20h10 par Th.B.

Afin de combler le très probable d’Hiroki Sakai, Pablo Longoria songerait à recruter au poste de latéral droit. Et le profil de Yan Valery serait toujours à l’étude.

En raison des nombreux prêts effectués l’été dernier et cet hiver, à l’image de Leonardo Balerdi, Michaël Cuisance, Olivier Ntcham, Pol Lirola entre autres, l’OM pourrait voir son effectif être chamboulé en fin de saison. Sans oublier les départs de Valère Germain et de Florian Thauvin. La position de latéral droit serait susceptible d’être totalement vacante. En effet, d’après RMC Sport, Hiroki Sakai aurait fait part à ses dirigeants de sa volonté de retourner au Japon à l’intersaison lorsque l’avenir de Lirola demeure flou bien que ce dernier ait publiquement évoqué son désir de rester à l’OM.

Longoria prêt à faire venir Valery que Lirola reste ou non !