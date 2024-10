Mercato - OM : Longoria en colère, la signature de De Zerbi est annulée

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui, Roberto De Zerbi fait le bonheur de l’OM et de ses supporters. Alors qu’on annonçait l’Italien à Manchester United ou encore au Bayern Munich, il a finalement signé pour 3 ans avec le club phocéen, où il était déjà proche de poser ses valises en 2022. De Zerbi aurait alors pu être le successeur de Jorge Sampaoli, mais en raison de certaines tensions avec Pablo Longoria à l’époque, ça ne s’est pas fait.

En 2022, à quelques semaines de la reprise de Ligue 1, l’OM vit un tremblement de terre avec le départ de Jorge Sampaoli. Dans l’urgence, il faut trouver un nouvel entraîneur et c’est Igor Tudor qui pose ses valises à Marseille. Ça aurait pu se passer différemment avec notamment la signature de Roberto De Zerbi. Il y a deux ans, l’Italien aurait déjà pu rejoindre l’OM. Déjà très intéressé pour venir dans le sud de la France, De Zerbi n’y aura pas posé ses valises et on en sait un peu plus sur les raisons de cet échec.

La demande de De Zerbi qui ne passe pas

C’est 1899 L’Hebdo qui nous dévoile de nouveaux éléments sur le premier rendez-vous manqué entre Roberto De Zerbi et l’OM. Que s’est-il alors passé ? Alors que certains joueurs olympiens de l’époque s’imaginaient déjà sous les ordres de l’Italien, ça aurait bloqué avec Pablo Longoria. En effet, De Zerbi souhaitait de le président de l’OM se déplace pour venir le rencontrer. Une demande pas du tout appréciée par Longoria, qui aurait jugé cela comme déplacé. Résultat, c’est Igor Tudor qui avait été engagé à l’été 2022 pour remplacer Jorge Sampaoli.

« Je voulais venir à Marseille »

A propos de son arrivée avortée à l’OM en 2022, Roberto De Zerbi a également confié pour 1899 L’Hebdo : « Je voulais venir à Marseille il y a deux ans. Pablo le sait. On ne s’est pas mis d’accord mais on ne s’est pas parlé directement, c’était une discussion à travers des intermédiaires. (…) J’ai vu quelques matchs de l’OM de Sampaoli, surtout parce que je l’ai étudié au moment où j’ai failli signer à Marseille avant que Tudor ne vienne. Gerson, Guendouzi, Saliba, Payet, l’attaquant de la Juve (Milik)… ».