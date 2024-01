Mercato - OM : Longoria bloque un transfert

Arnaud De Kanel

L'OM ne fait pas dans le sentimental ces derniers mois. Certains joueurs sont de passage seulement six, d'autres ont un peu plus de chance et restent un an. Pablo Longoria ferme rarement la porte à un transfert mais il a haussé le ton jeudi dernier pour Azzedine Ounahi. Malgré l'intérêt de plusieurs clubs, le Marocain n'est pas à vendre.

Il se passe beaucoup de choses en ce moment à Marseille. Auteur d'une première partie de saison mitigée, l'OM patine et paye un mercato estival raté. Depuis l'hiver dernier même, les réussites de Pablo Longoria dans le recrutement se comptent sur les doigts d'une main, lui qui avait pourtant habitué les supporters à ramener des joueurs performants. L'une des principales déceptions est Azzedine Ounahi. En un an, le Marocain n'a jamais montré ce qu'il avait fait à la Coupe du monde avec le Maroc. Malgré tout, il conserve une belle cote, aussi à l'étranger qu'à l'OM.



Mercato - OM : Marseille part au clash avec un club de Ligue 1 ? https://t.co/LuQoY0CEJY pic.twitter.com/HRaQUJWOOE — le10sport (@le10sport) January 17, 2024

Ounahi plait en Premier League

Azzedine Ounahi a marqué les esprits durant le dernier Mondial. Tombé sous le charme du joueur, Luis Enrique avait tenté de le recruter au PSG l'été dernier dans les dernières heures du mercato. Comme l'Arabie saoudite, la Premier League reste également adoratrice du milieu de terrain puisque Brentford aimerait également le signer cet hiver comme indiqué par L'Equipe . Mais pour Pablo Longoria, il en est hors de question.

«Il n'est pas à vendre»