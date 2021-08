Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Lirola est toujours réclamé pour le projet McCourt !

Publié le 3 août 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Alors que l’OM cherche plus que jamais à faire revenir Pol Lirola dont le prêt est arrivé à expiration, un ancien joueur du club phocéen réclame le retour du latéral droit espagnol.

Prêté de janvier à juin dernier par la Fiorentina à l’OM, Pol Lirola s’était imposé comme un titulaire indiscutable du onze de Jorge Sampaoli. Mais finalement, Pablo Longoria n’a pas eu les moyens de payer les 12M€ correspondant au montant de l’option d’achat de Lirola, qui est retourné au sein de la Viola . Et selon l’ancien milieu de terrain de l’OM, Fabrice Abriel, le projet McCourt aurait tout intérêt à récupérer Lirola le plus vite possible.

« Vivement Lirola à droite »