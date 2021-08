Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi reçoit un nouveau message du vestiaire !

Publié le 3 août 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Arrivé au terme de son contrat avec le FC Barcelone, Lionel Messi a été interpellé par Frenkie De Jong qui souhaite le voir prolonger au plus vite.

Parmi les grands feuilletons de l’été, Lionel Messi occupe une place à part. L’attaquant argentin est arrivé au terme de son contrat avec le FC Barcelone en juin dernier, mais il aurait déjà un accord avec le club catalan sur les bases d’une prolongation de deux saisons. Et en attendant que la nouvelle soit officialisée par le Barça, son coéquipier Frenkie De Jong a fait passer un message fort à Messi dans un entretien accordé à Sport.

« Sans lui ici, c’est très différent »