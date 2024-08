Mercato - OM : L’énorme mea culpa après son transfert à Marseille

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

C’est donc ce vendredi que l’OM a officialisé sa 10ème recrue du mercato estival. A la recherche d'un ailier gauche, le club phocéen s’est attaché les services de Jonathan Rowe. A 21 ans, l’Anglais a été prêté avec option d’achat par Norwich City. Formé chez les Canaries, Rowe quitte donc son cocon, un départ qui lui laisse d’ailleurs quelques regrets comme il a pu l’expliquer.

Refoulé par Sassuolo pour Armand Laurienté, l’OM s’est finalement offert les services de Jonathan Rowe. A la recherche d’un ailier gauche, le club phocéen accueille ainsi l’Anglais, prêté avec option d’achat par Norwich City. Il s’agirait d’un prêt payant de 2M€ assorti d’une option d’achat de 14,5M€. Désormais à l’OM, Rowe a souhaité faire ses adieux aux Canaries, son club formateur. « Je suis dévasté que ça se soit terminé ici. Mais merci pour tout », a-t-il d’abord posté sur X.

Devastated it ended this way. But I thank you all for everything! 💛💚 @NorwichCityFC pic.twitter.com/umqa1pHjxL — Jonathan Rowe (@Jonathanrowe__) August 23, 2024

« Je m’excuse »

Jonathan Rowe a ensuite pris plus longuement la parole sur Instagram. Le nouveau joueur de l’OM a alors fait son mea culpa sur conditions de son départ de Norwich City, postant : « Chers Canaries. Je ne sais pas où commencer. Les dernières semaines ont été difficiles pour moi. Pas seulement pour avoir laissé tomber l’équipe, mais comment je vous ai laissé tomber. Je m’excuse. Ça ne me représente pas et je comprends totalement la réaction. Je pensais que mon départ de Norwich serait complètement différent de cela car nous avions une relation exceptionnelle ces dernières années. D’un jeune garçon venant de l’académie à un jeune homme entrant dans l’équipe première, ça a été un sacré voyage ».

« Je suis reconnaissant qu’un club comme Norwich fasse partie de moi pour toujours »

« C’est émouvant de partir car Norwich est devenu ma famille. J’ai partagé énormément de bons souvenirs ici et j’ai connu aussi des mauvais moments. Mais c’est la beauté du football, il y a des hauts et des bas. Alors que je progresse vers une nouvelle étape excitante de ma vie, je voulais venir ici pour dire un énorme merci à ceux que j’ai rencontrés durant mon passage au club. Aux anciens et actuels joueurs, je me suis fait des amis et des souvenirs pour la vie. Au staff de l’académie et de l’équipe première, merci et encore plus important, merci à vous les fans. Je suis si fier, béni et reconnaissant qu’un club comme Norwich fasse partie de moi pour toujours », a ensuite ajouté Jonathan Rowe.