Mercato - OM : Le vestiaire fait déjà ses adieux à Thauvin !

Publié le 18 mai 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Alors que Florian Thauvin a disputé dimanche soir son dernier match au Vélodrome sous le maillot de l’OM, plusieurs membres du vestiaire se sont livrés sur son futur départ pour les Tigres.

En fin de contrat avec l’OM à l’issue de la saison, Florian Thauvin a d’ores et déjà officialisé son départ libre pour les Tigres de Monterrey. Et dimanche soir, à l’occasion de la réception du SCO Angers pour la 37e journée de Ligue 1, son partenaire Jordan Amavi s’est confié au micro de Canal + sur le futur départ de Thauvin : « Il a passé de très belles années ici, il est passé par toutes les émotions, je suis content pour lui, je pense qu’il a fait le choix qu’il voulait, il n'a pas forcé les choses, je pense que ça va lui faire bizarre de quitter l’OM après tant d’années mais voilà je lui souhaite tout le bonheur et une belle carrière au Mexique », a lâché le latéral gauche de l’OM.

« Ça a été un plaisir de travailler avec lui »