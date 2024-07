Mercato - OM : Le verdict est tombé pour ce gros joueur de Ligue 1 !

Amadou Diawara

Alors que Pau Lopez pourrait aller voir ailleurs, plus précisément du côté de Côme, l'OM aurait coché plusieurs noms pour renforcer sa cage. Parmi les pistes étudiées par le club phocéen, il y aurait celle menant à Brice Samba. Toutefois, le RC Lens se montrerait trop gourmand sur ce dossier.

Arrivé à l'OM lors de l'été 2021, Pau Lopez est engagé jusqu'au 30 juin 2026. Et pourtant, le gardien espagnol de 29 ans pourrait changer d'air dès cet été. En effet, comme indiqué par RMC Sport, l'OM a confirmé que le départ de Pau Lopez était « dans les tuyaux ».

Le RC Lens est trop gourmand pour Brice Samba

Toujours selon RMC Sport, Pau Lopez serait tout proche de signer à Côme. En effet, le numéro 16 de l'OM serait en contacts avancés avec le pensionnaire de Serie A. Mais qui pourrait le remplacer à l'OM ?

L'OM n'a pas fait une croix sur Brice Samba

A en croire RMC Sport, l'OM serait emballé par l'idée de recruter Brice Samba. Toutefois, ce transfert serait difficile à boucler, et ce, parce que le RC Lens réclamerait une somme XXL pour vendre son gardien de 30 ans. Malgré tout, l'OM n'aurait pas tiré un trait sur Brice Samba, qui serait heureux de faire son retour à Marseille. Toutefois, le deuxième gardien de l'équipe de France préfère entretenir le suspense quant à son avenir pour le moment : « L'actualité de votre club de Lens a été agitée, ces dernières semaines. Avec des mouvements à la direction sportive, comme sur le banc. Comment vivez-vous cela ? Est-ce que cela peut avoir une influence sur votre avenir là-bas ? Il me reste quatre ans de contrat, je suis fier d'être le capitaine de cette équipe. Ce sont des choses qu'on savait. On savait qu'il y aurait des chamboulements. Pour mon avenir, on verra, je suis concentré sur cet Euro, et on verra après », a-t-il déclaré en conférence de presse ce mercredi. Pour rappel, Brice Samba est sous contrat avec le RC Lens jusqu'au 30 juin 2028.