Mercato - OM : Le transfert d’un attaquant est confirmé

Hugo Chirossel

Recruté contre 32M€ lors du mercato hivernal 2022, Vitinha a quitté l’OM l’hiver dernier pour prendre la direction du Genoa, où il a été prêté, avec une option d’achat estimée à 25M€. L’attaquant âgé de 24 ans a déjà exprimé son souhait de rester en Italie, une envie qui semble être partagée par les Rossoblù.

« J’ai senti que le Genoa pouvait être le bon choix pour me retrouver et c’est ce qui s’est passé . » Au mois de mars dernier, Vitinha avait confié son bonheur d’avoir rejoint le Genoa, dans un entretien accordé à Il Secolo XIX . Recrue la plus chère de l’histoire de l’OM (32M€), le Portugais n’a jamais réussi à s’imposer à Marseille et a été prêté avec une option d’achat estimée à 25M€ aux Rossoblù l’hiver dernier.

Mercato - OM : Accord bientôt trouvé avec le nouvel entraîneur ! https://t.co/cj7V7NZw4W pic.twitter.com/ob22U7JGxh — le10sport (@le10sport) June 4, 2024

« Au Genoa, j’ai trouvé le vrai Vitinha »

« Je traverse la période la plus difficile de ma vie, mais j’y fais face aussi grâce à l’aide du club. Au Genoa, j’ai trouvé le vrai Vitinha mais le choix ne dépend pas de moi. À la fin de la saison, les deux clubs se rencontreront et discuteront de mon avenir car le prêt sera jusqu’en juin », a ajouté Vitinha. L’attaquant âgé de 24 ans ne semble pas vraiment avoir envie de revenir à l’OM.

Le Genoa veut garder Vitinha