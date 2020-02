Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’avertissement d’Eric Gerets pour le mercato estival !

Publié le 19 février 2020 à 23h00 par T.M.

Ces derniers jours, la direction de l’OM a reçu divers messages pour la saison prochaine et les risques sur le mercato estival. Ancien entraîneur du club phocéen, Eric Gerets en a rajouté une couche à ce sujet.

Actuellement, c’est la fête du côté de l’OM. Si la saison encore loin d’être finie, les hommes d’André Villas-Boas sont idéalement placés pour se qualifier en Ligue des Champions. La question est toutefois de savoir avec quelle équipe le club phocéen disputera la Coupe d’Europe. Villas-Boas dispose d’un effectif peu fourni et cela pourrait ne pas s’arranger durant l’intersaison. Une situation qui a suscité l’inquiétude de Dimitri Payet, Alvaro Gonzalez et Villas-Boas. Et pour Le Phocéen , Eric Gerets, ancien entraîneur de l’OM, a également partagé cette position.

« Si l'effectif est déjà très bon, il faudra le renforcer »