Mercato - OM : Quand Daniel Riolo glisse un conseil à Zubizarreta… en fracassant Aulas !

Publié le 19 février 2020 à 0h30 par B.C.

Avec onze points d’avance sur Rennes, 3e au classement, l’OM a de grandes chances de retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine. Un beau matelas qui doit permettre au club phocéen de préparer le mercato estival aux yeux de Daniel Riolo.

Même si l’Olympique de Marseille n’a pas connu de gros changements dans son effectif l’été dernier, André Villas-Boas a donné un nouveau visage au club phocéen. Grâce à son succès sur la pelouse du LOSC dimanche, l’OM a désormais onze points d’avance sur le Stade Rennais, 3e, et peut se permettre de rêver de la Ligue des Champions. Mais cette belle longueur d’avance doit déjà amener l’OM à préparer son mercato estival malgré les difficultés financières selon Daniel Riolo, qui n’hésite pas à dresser un parallèle avec la situation difficile que traverse actuellement l’OL.

« Il ne faut pas raconter de sales histoires, comme à Lyon où il y a un président qui raconte des salades »