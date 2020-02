Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez s’enflamme pour l’arrivée de Reinier Jesus

Publié le 18 février 2020 à 21h30 par B.C.

Ce mardi, le Real Madrid a présenté sa nouvelle recrue : Reinier Jesus. Une signature importante pour le club merengue à en croire Florentino Pérez, président de la Casa Blanca.

Comme annoncé par le 10 Sport le 3 janvier dernier, Reinier Jesus a choisi le Real Madrid pour ses grands débuts en Europe. L’ancien joueur de Flamengo a été présenté à la presse ce mardi en présence de Florentino Pérez, l’occasion pour lui de faire part de son émotion à l’idée de rejoindre le Real Madrid : « C’est un jour très heureux pour moi. Je réalise un rêve d’enfance. Je veux faire partie de l’histoire de ce grand club. Hala Madrid ». Au moment de présenter sa nouvelle recrue, Florentino Pérez s’est de son côté montré très heureux de récupérer le milieu offensif de 18 ans.

« Un autre jour spécial car un nouveau joueur arrive et nous en sommes très émus »