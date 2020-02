Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel a conseillé une ancienne pépite du PSG avant son départ…

Publié le 19 février 2020 à 0h15 par T.M.

Durant l’été, Moussa Diaby a quitté le PSG pour le Bayer Leverkusen. Thomas Tuchel n’a d’ailleurs pas manqué de conseiller son ancienne pépite.

Que cela est difficile pour un jeune joueur de se faire une place au PSG. La saison dernière, Moussa Diaby a eu beaucoup de temps de jeu sous les ordres de Thomas Tuchel, mais cela n’a pas semblé être suffisant. En effet, durant le mercato estival, le talent du PSG a décidé d’aller continuer sa carrière loin du Parc des Princes, s’engageant ainsi avec le Bayer Leverkusen. Un départ sur lequel est revenu Diaby, révélant notamment les conseils de Tuchel.

« Il m’a dit que la Bundesliga était un très bon championnat pour moi »