Mercato - Barcelone : Une tendance claire dans ce dossier à 60M€ ?

Publié le 19 février 2020 à 1h00 par La rédaction

Visé par le FC Barcelone, Dayot Upamecano serait également sur les tablettes du Bayern Munich qui ferait du défenseur français sa grande priorité pour l'été prochain.

Depuis son arrivée au RB Leipzig en 2015, Dayot Upamecano monte en puissance au fil des ans. Si sa blessure au genou en janvier 2019 a légèrement stoppé sa progression, le défenseur français rayonne cette saison et s’est logiquement attiré l’intérêt des plus grands clubs européens. Le Barça se serait montré ainsi intéressé par le défenseur de 21 ans, mais ne serait plus seul sur ce dossier…

Le Bayern voudrait Upamecano l’été prochain