Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La prochaine vente déjà annoncée par Sampaoli ?

Publié le 4 décembre 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Totalement mis de côté cette saison à l’OM, Jordan Amavi dispose d’un bon de sortie pour le prochain mercato de janvier comme l’a indiqué Jorge Sampaoli, et il pourrait donc être la prochaine vente.

Alors qu’il ne compte que deux apparitions en Ligue 1 depuis le début de la saison, Jordan Amavi (27 ans) semble donc condamné au départ dans les plus brefs délais. Le latéral gauche français, sous contrat jusqu’en juin 2025, n’entre absolument pas dans les plans de Jorge Sampaoli, et l’entraîneur argentin s’en est expliqué vendredi en conférence de presse : « C'est une situation particulière pour lui. Il a eu beaucoup de blessures la saison dernière, on n'a pas vraiment pu l'évoluer. En début de saison il a souffert de notre système, avec trois centraux et un piston, quand on l'a essayé ça ne s'est pas très bien passé », a indiqué Sampaoli. Mais ce n’est pas tout…

« Le droit de chercher une porte de sortie »