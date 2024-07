Mercato - OM : La nouvelle priorité de De Zerbi dévoilée à l'étranger

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Malgré Pau Lopez et Ruben Blanco, l'OM est visiblement décidé à recruter un nouveau gardien à l'occasion de ce marché des transferts. Dernièrement, on a beaucoup parlé d'une arrivée d'Alvaro Vallés en provenance de Las Palmas. Si cela semblait bien engagé avec le portier esapagnol, voilà que Roberto De Zerbi pourrait remettre en cause ce transfert à l'OM. Explications.

Loin de faire l'unanimité à l'OM, Pau Lopez pourrait faire ses valises prochainement. La question est alors de savoir qui sera le gardien numéro 1 du club phocéen lors de la saison à venir. Le transfert d'un nouveau portier est attendu à Marseille. Et si Alvaro Vallés était annoncé très proche de l'OM, un retournement de situation pourrait avoir lieu sous l'impulsion de Roberto De Zerbi.

Coup de théâtre pour la vente de l’OM https://t.co/ldOfUFy9qw pic.twitter.com/EQNW3ZDgQJ — le10sport (@le10sport) July 15, 2024

De Zerbi a sa priorité

A défaut d'Alvaro Vallés, Roberto De Zerbi aurait visiblement un autre gardien en tête pour son OM. En effet, selon les informations de Nicolo Schira, la priorité de l'entraîneur italien se trouverait actuellement du côté de Villarreal. Et c'est Filip Jorgensen que De Zerbi voudrait faire venir à l'OM.

Des discussions imminentes ?

A 22 ans, Filip Jorgensen est sous contrat jusqu'en 2029 avec Villarreal. Le Danois avait prolongé récemment avec le Sous-marin jaune, mais cela ne refroidirait en rien l'OM. Le journaliste italien explique que Pablo Longoria serait prêt à entamer les discussions pour le transfert de Jorgensen.