Mercato - OM : La nouvelle annonce forte du clan Boudjellal sur le rachat de l'OM !

Publié le 24 octobre 2020 à 20h45 par A.C.

Proche de Mourad Boudjellal, Louis Acariès a fait le point sur le projet de rachat de l’Olympique de Marseille.

Ça a commencé très fort... avant de rentrer peu à peu dans le rang. La situation autour du possible rachat de l’Olympique de Marseille s’est calmée. Mourad Boudjellal comme Mohamed Ayachi Ajroudi parlent en effet beaucoup moins dans les médias, après une campagne de communication très importante. Cela veut-il dire que Boudjellal et Ajroudi ont lâché l’affaire ? Pas vraiment ! Proche de Boudjellal ainsi que de l’OM, l’ancien boxeur Louis Acariès a en effet révélé que la volonté de négocier avec Frank McCourt serait toujours présente.

« Le projet de rachat n’est pas fini»