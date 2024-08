Mercato - OM : Il vend la mèche pour son départ ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Titularisé par Roberto De Zerbi dimanche soir pour la réception du Stade de Reims, Geoffrey Kondogbia est pourtant dans le flou complet en ce qui concerne son avenir à l'OM. Le milieu de terrain de 31 ans, qui pourrait être vendu en cas d'offre jugée satisfaisante par sa direction d'ici la fin du mercato, a d'ailleurs affiché un discours très évasif à ce sujet après le match.

Ce n'est plus un secret pour personne, l'OM a dressé en cette période de mercato estival une liste d'éléments indésirables dont il souhaite se séparer comme Jordan Veretout, Samuel Gigot ou encore Chancel Mbemba. Mais le futur de Geoffrey Kondogbia est également incertain, puisque le milieu de terrain de 31 ans pourrait être vendu par l'OM si une offre satisfaisante était formulée dans les prochains jours.

« Pas moi qui prends les décisions »

Interrogé en zone mixte après le match nul entre l'OM et Reims (2-2) dimanche soir, Kondogbia s'est d'ailleurs montré très évasif sur son futur : « Je ne pense pas que ce soit une question qui me concerne. Au niveau du mercato, ce n'est pas moi qui prends les décisions. Donc, après, pour nous, le plus important, comme je dis souvent, c'est le quotidien, c'est tous les jours », confie le milieu de terrain de l'OM, qui vend donc peut-être la mèche pour son futur départ avec ces déclarations.

« On se concentre sur le boulot »

« Progresser, donner le maximum, avoir cette énergie de porter l'Olympique de Marseille le plus haut possible. Il n'y a que ça qui compte. Donc nous, on se concentre sur le boulot », poursuit Kondogbia, qui reste donc focalisé sur ses performances avec l'OM. En attendant son départ inévitable ?