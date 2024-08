Mercato - OM : Il promet du très lourd à Marseille

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 21 ans, Elye Wahi est le nouveau numéro 9 de l'OM. Recruté pour 25M€ + 5M€ de bonus et passant derrière Pierre-Emerick Aubameyang, l'ancien du RC Lens débarque forcément avec une grosse pression sur les épaules. Il n'empêche que Wahi arrive à l'OM avec des ambitions et ça risque de faire des étincelles si tout se passe bien.

Recruté par l'OM pour occuper la point de son attaque, Elye Wahi n'aura pas mis longtemps avant de se mettre en évidence. En effet, pour sa grande première avec le club phocéen, l'attaquant de 21 ans a réussi à trouver le chemin des filets en transformant un penalty contre Brest. Un but qui ne devrait pas être le dernier pour Wahi.

« Je donnerai tout pour ce maillot »

Nouveau joueur de l'OM, Elye Wahi a annoncé du lourd pour sa saison avec le club phocéen. « Je donnerai tout pour ce maillot et les supporters ne seront pas déçus », a fait savoir le buteur de Roberto De Zerbi pour les médias de l'OM.

« J'espère marquer plein de buts »

Elye Wahi a également lâché : « J'espère marquer plein de buts et aider l'équipe à gagner le plus de matchs et aller le plus loin dans le championnat ».