Mercato - OM : Il a vécu un calvaire, c’est la délivrance !

Azzedine Ounahi n’aura tenu que 18 mois à l’OM avant d’être prêté pour la saison au Panathinaïkos. Un prêt assorti d’une option d’achat à 11,5M€. Invité à prendre la porte à l’Olympique de Marseille pendant une grande partie de la session des transferts, Ounahi n’a pas manqué de partager ses difficultés vécues dans la cité phocéenne ces dernières semaines.

Si Azzedine Ounahi pensait passer entre les mailles du filet cet été, il se trompait lourdement. Inclus dans le loft des indésirables de l’OM, au même titre que Samuel Gigot et de Jordan Veretout qui vont poursuivre leur carrière à la Lazio et à l’OL, Ounahi a pris part à la même réunion que les deux autres joueurs cités ci-dessus le 24 août dernier. Une entrevue durant laquelle le président Pablo Longoria leur signifiait qu’ils n’avaient aucune chance de retrouver l’équipe première gérée par Roberto De Zerbi qui ne comptait pas sur eux pour la saison.

«J’ai passé un mois de mercato qui était très dur»

Après le clôture du mercato dans les grands championnats européens le 30 août et en Arabie saoudite le 2 septembre, l’étau s’est considérablement resserré autour d’Azzedine Ounahi. Mais grâce à la fermeture du marché grec programmée pour le 11 septembre, l’international marocain de 24 ans a pu officiellement s’engager en faveur du Panathinaïkos ce mercredi. Pour les médias du club de Grèce, le milieu de terrain a avoué avoir vécu des semaines compliquées à l’Olympique de Marseille dernièrement. « J’avais besoin de faire un choix où je vais pouvoir me concentrer sur le football. J’ai passé des moments un peu difficiles. J’ai passé un mois de mercato qui était très dur. Je devais faire un choix avant la fin du mercato et le choix est fait ».

«Je vais me donner à 100 % pour être à la hauteur du club»

« Ce qui s’est passé va me servir pour mon avenir et dans ma vie. Je pense que la situation m’a fait grandir et je ne vais pas commettre les mêmes erreurs qu’avant. Je vais me donner à 100 % pour être à la hauteur du club et me donner à 100 % pour revenir à mon meilleur niveau. D’aller où j’ai envie d’aller et où j’ai rêvé d’aller depuis tout petit ». a assuré Azzedine Ounahi à PAOTV.