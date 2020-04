Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Frank McCourt va-t-il vendre l'OM ?

Publié le 16 avril 2020 à 20h01 par La rédaction mis à jour le 16 avril 2020 à 20h47

Compte tenu de la crise sanitaire qui frappe le monde et qui va avoir un énorme impact sur l'économie du football, plusieurs rumeurs circulent concernant la vente de l'OM. Jacques-Henri Eyraud a certes démenti une telle éventualité, mais pensez-vous que Frank McCourt va vendre le club phocéen ?

En octobre 2016, l'Olympique de Marseille connaissait une révolution avec le rachat de Frank McCourt. L'homme d'affaires américain a rapidement injecté plusieurs centaines de millions d'euros afin de renforcer l'effectif, mais les résultats n'ont pas suivi, à tel point qu'aujourd'hui l'OM se trouve dans une situation économique catastrophique présentant un déficit de 91M€. Le club phocéen a même évité une sanction du fair-play financier, l'UEFA ayant reporté ses décisions à cause de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Malgré tout, la menace n'est pas écartée à moyen terme ce qui pousse l'OM à envisager de nombreux départs cet été afin de renflouer ses caisses. Une situation qui aurait lassé Frank McCourt. Au point de mettre en vente le club comme le révélait Romain Molina ces derniers jours allant même jusqu'à assurer que « toute personne affirmant le contraire est un menteur . » Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'une vente de l'OM est évoquée puisqu'il y a quelques mois, SoccerLink dévoilait l'intérêt d'un fonds d'investissement émirati pour racheter l'Olympique de Marseille. Mais Frank McCourt va-t-il vraiment vendre l'OM ?

La situation économique de l'OM rédhibitoire pour McCourt ?