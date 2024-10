Mercato - OM : Du lourd est annoncé en direct pour Paul Pogba

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Sa suspension réduite, Paul Pogba va pouvoir très prochainement rejouer au football. Une nouvelle qui anime actuellement le marché des transferts. Alors que l'avenir du Français ne s'écrirait plus avec la Juventus, la question est de savoir où il relancera sa carrière. Si les rumeurs envoient notamment Pogba à l'OM, il y aurait du monde à l'affût...

A 31 ans, Paul Pogba va prochainement retrouver les terrains de football et la compétition. En effet, sa suspension pour dopage a été réduite et durant la seconde partie de saison, le champion du monde 2018 pourrait rejouer d'ici quelques mois. La question est de savoir où. La Juventus devrait se séparer de Paul Pogba, lui qu'on annonce notamment dans le viseur de l'OM. Journaliste ivoirien, Malick Traoré a notamment révélé des discussions entre le club phocéen et le milieu de terrain. Une information qui a toutefois été démentie par la suite par certains.

« Je sais qu'il y a des clubs sur lui »

Réalisateur du film Quatre Zéros, Fabien Onteniente a notamment eu l'occasion de travailler avec Paul Pogba lors de ce tournage. Les deux hommes ont ainsi pu échanger. Pour France Bleu, Onteniente a alors avoué concernant l'international français et son avenir : « Récemment, je l'ai eu. Je sais qu'il s'entraîne, qu'il est aux soins, et qu'il y a des clubs sur lui. Il est en forme ».

« Je serais pour qu'il vienne au PSG »

Où va donc rebondir Paul Pogba ? Alors qu'on annonce le Français à l'OM, Fabien Onteniente aimerait bien le voir sous le maillot du PSG : « Je pense que le mec a faim et moi, personnellement, je serais pour qu'il vienne au PSG. Ce serait le rêve absolu. C'est un joueur que j'adore. Que je kiffe. Que je sur-kiffe, même. Et je trouve qu'en ce moment, le milieu au PSG, j'ai beau chercher avec des jumelles, je ne vois pas. Enfin je veux dire... C'est un mec qui a des grandes cannes, qui ratisse, qui a de la technique, qui est beau à voir et qui a un instinct de malade. Enfin je ne sais pas moi. Pour Barcola, il délivrerait des beaux ballons ! ».