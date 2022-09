Foot - Mercato - OM

OM : Dimitri Payet justifie son grand retour à l’OM

Publié le 6 septembre 2022 à 22h10 par La rédaction

Après avoir porté le maillot de l’Olympique de Marseille entre 2013 et 2015, Dimitri Payet s’était envolé pour la Premier League, en direction de West Ham. L’international français est ensuite revenu dans la cité phocéenne après un an et demi à Londres. Et le milieu offensif de l’OM a tenu à justifier son choix…

Par la suite, après un an et demi à Londres, il a fait son come-back du côté de la cité phocéenne. Et il s'est expliqué sur son retour en France…

« J’ai vécu une année et demi forte en émotions »

Ainsi, en conférence de presse, Dimitri Payet est revenu sur son choix de quitter l’OM en 2015 pour rejoindre West Ham : « La Premier League m’a permis de réaliser un rêve. C’est un championnat qui fait rêver. Encore plus aujourd’hui quand on voit les équipes qui ne font que se renforcer. J’ai vécu un année et demie forte en émotions ».

« C’était un choix personnel et familial »