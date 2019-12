Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Des retrouvailles entre Strootman et Garcia à l’OL ? La réponse !

Publié le 29 décembre 2019 à 0h15 par T.M.

A l’été 2018, Rudi Garcia avait fait le forcing pour retrouver Kevin Strootman à l’OM. Les deux hommes pourraient-ils désormais se retrouver à l’OL ?

A l’approche du mercato hivernal, le nom de Kevin Strootman revient avec insistance. Actuellement à l’OM, le Néerlandais a été placé sur la liste des départs. Reste maintenant à trouver preneur et cela est compliqué étant donné le salaire XXL du milieu de terrain. Sur la Canebière, on maudit ainsi Rudi Garcia d’avoir fait le forcing pour retrouver Strootman, après l’avoir connu à l’AS Rome. Et alors que l’entraîneur français, désormais à l’OL, recherche un milieu de terrain, le Marseillais pourrait-il coller à ce que recherchent les Gones ?

Une nouvelle cohabitation ?