Mercato - Real Madrid : Une arrivée au Real Madrid préparée par cette piste à 180M€ ?

Publié le 28 décembre 2019 à 23h30 par La rédaction

Fabian Ruiz serait l’objectif du Real Madrid pour le prochain mercato estival. Le joueur espagnol ne resterait pas insensible à l’intérêt du club madrilène et aurait demandé des renseignements à Dani Ceballos.

Le Real Madrid aurait déjà défini son objectif prioritaire pour la prochaine saison et il se nommerait Fabian Ruiz. Le joueur qui évolue cette saison au Napoli, serait la priorité du club madrilène dans les mois à venir. Selon As, les dirigeants du Real Madrid auraient rencontré les agents de Fabian Ruiz avant le Clasico pour évoquer un prochain transfert. Alors qu’Aurelio De Laurentiis demanderait près de 180M€ pour libérer son joueur, Fabian Ruiz ne resterait pas insensible aux appels du Real Madrid. D’autant plus que le milieu de terrain de 23 ans aurait demandé des renseignements auprès d’un joueur qui connait bien la Casa Blanca .

Fabian Ruiz aurait demandé des renseignements à Dani Ceballos