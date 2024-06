Mercato - OM : De Zerbi se fait déjà clasher !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Nouvelle priorité absolue de l'OM pour le poste d'entraîneur, Roberto De Zerbi semble se rapprocher d'heure en heure du stade Vélodrome. Le coach italien de Brighton va donc vraisemblablement succéder à Jean-Louis Gasset, mais son profil ne fait pas forcément l'unanimité chez les observateurs. Raymond Domenech l'a sèchement taclé au micro de La Chaine L'EQUIPE.

Après avoir initialement exploré d'autres pistes, principalement chez des entraîneurs portugais (Paulo Fonseca, Sergio Conceiçao), l'OM semble avoir enfin trouvé son bonheur ! La piste menant à Roberto De Zerbi, le coach de Brighton, tient la corde depuis plusieurs jours, et les négociations s'intensifient en coulisses afin de boucler la signature du technicien italien le plus rapidement possible. Mais certains sont déjà sceptiques sur ce choix de l'OM, et c'est notamment le cas de Raymond Domenech.

Domenech fracasse De Zerbi

Au micro de La Chaine L'EQUIPE , l'ancien sélectionneur de l'équipe de France s'est lâché sur le choix De Zerbi : « L’OM veut que des entraineurs étrangers, bravo, parce que ça plaît en Europe, mais De Zerbi n’a pas un palmarès supérieur à beaucoup de coaches. Brighton ? Ils ont fini combien du dernier championnat anglais ? Il est derrière tous les gros. C’est le Reims français, bravo. C’est sa place. Il était à Sassuolo avant et n’a fait qu’une année à Donetsk… Je n’ai rien contre le fait qu’il soit italien. Il s’est rendu compte que l’année prochaine il allait finir 15e à Brighton, et c’est pour ça qu’il est parti », indique Domenech.

« On disait la même chose pour Gattuso »