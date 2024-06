Mercato - OM : Le premier coup de De Zerbi plombé par l’OL ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Il faudrait désormais un incroyable rebondissement pour empêcher Roberto De Zerbi de rejoindre l'OM. En coulisses, le club marseillais serait parvenu à trouver un accord avec Brighton et ce ne serait plus qu'une question d'heures avant que le technicien italien ne rejoigne Marseille. A en croire la presse étrangère, cette arrivée devrait lancer le mercato. Un dossier, que suit aussi l'OL, aurait été lancé.

Sergio Conceiçao ne sera pas l'entraîneur de l'OM. Ces dernières heures, ce dossier a pris un incroyable tournant puisque Pablo Longoria aurait, au dernier moment, intensifié ses discussions avec Roberto De Zerbi. Et contrairement à l'ancien coach de Porto, l'Italien de 45 ans s'est montré très enthousiaste à l'idée de venir à Marseille, malgré la saison décevante l'OM la saison dernière. Les négociations sont allées vite. Un accord a très vite été trouvé. De Zerbi s'engagera pour trois ans après que Pablo Longoria aura versé la somme de 6M€ à Brighton, qui correspond au montant de sa clause de sortie.

De Zerbi tente un coup au Napoli

Ce n'est donc plus qu'une question de temps avant que De Zerbi ne vienne à l'OM. Mais selon les informations de L'Equipe, le technicien italien n'a pas attendu l'annonce de son arrivée pour démarrer son travail. Le tacticien aurait déjà scruté de nombreux matches afin de cibler les besoins de l'équipe et préparer sa venue. Nul doute que De Zerbi en a profité pour prendre quelques notes et cibler les besoins de cette équipe. Selon Gianluca Di Marzio, il aurait réclamé l'arrivée d'un renfort, celle d'un milieu de terrain.

L'OL est présent dans ce dossier