Mercato - OM : De Zerbi a réclamé le départ d’une star !

Thomas Bourseau

Depuis le coup d’envoi de la saison et même pendant la préparation, Geoffrey Kondogbia est un incontournable du onze de départ de Roberto De Zerbi. L’entraîneur italien place en lui une confiance absolue et aime sa polyvalence. Mais au départ, il n’en était rien et De Zerbi avait même milité pour son transfert. Explications.

Depuis le début de la saison, Geoffrey Kondogbia est tout bonnement omniprésent. A l’exception de la victoire marseillaise à Montpellier le 20 octobre dernier (5-0), l’international centrafricain de 31 ans a toujours bénéficié d’une place de titulaire dans le onze de départ de Roberto De Zerbi, que ce soit pour occuper une position de milieu défensif, son poste de prédilection, ou bien en défense centrale pour dépanner.

Roberto De Zerbi souhaitait que l’OM se sépare de Geoffrey Kondogbia

Cependant, l’histoire aurait pu prendre une tout autre tournure si Roberto De Zerbi avait campé sur ses positions initiales. Dans la foulée de son intronisation en tant qu’entraîneur de l’OM à la fin du mois de juin dernier, le technicien italien estimait qu’en raison de son premier exercice mitigé à l’Olympique de Marseille, l’avenir de Geoffrey Kondogbia s’écrivait ailleurs. La Provence affirme que De Zerbi avait communiqué son point de vue aux dirigeants du club phocéen. Une baisse de salaire aurait alors été convenue entre les parties concernées. Un tournant dans l’esprit de Roberto De Zerbi.

Bluffé par Kondogbia, De Zerbi a changé d’avis

Certes, la réduction des émoluments de Geoffrey Kondogbia a été acceptée par le milieu de terrain de l’OM, souhaitant faire un geste après sa première saison poussive. Néanmoins, elle ne s’est jamais matérialisée. Mais il n’en fallait pas plus pour Roberto De Zerbi qui, selon La Provence, aurait apprécié l’état d’esprit et la personnalité de l’ex-joueur de l’Atletico de Madrid. Si bien qu’il s’est rapidement appuyé sur ses services et a reconnu son erreur de jugement en conférence de presse ces dernières semaines. « Au début, je ne comptais pas sur lui. Quand j’ai vu sa qualité, son envie de rebondir après une saison négative, j’étais très content ».