Mercato - OM : De Zerbi a choisi son grand attaquant !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

La nomination de Roberto De Zerbi au poste d’entraîneur ayant été officialisée, l’OM peut désormais se pencher pleinement sur son mercato estival. Et malgré les nombreuses spéculations sur un possible départ de Pierre-Emerick Aubameyang en Arabie Saoudite, il semblerait que le technicien italien soit déterminé à le conserver pour en faire son buteur à l’OM.

Ça bouge fortement à l’OM en cette période de mercato estival ! Roberto De Zerbi a été nommé sur le banc du club phocéen, qui a par la suite officialisé ses deux premiers renforts de l’été avec Ismaël Koné et Lilian Brassier. Mais l’OM pourrait également perdre gros avec son serial buteur, Pierre-Emerick Aubameyang, qui est annoncé partant en direction du club saoudien d’Al-Shabad.

Mercato - OM : Ambiance tendue à cause d’un transfert ? https://t.co/c3UIsIn4xu pic.twitter.com/0hmUcwerTj — le10sport (@le10sport) July 4, 2024

Une fortune proposée à Aubameyang en Arabie Saoudite

Le journaliste de RMC Sport , Florent Germain, a livré les coulisses de ce feuilleton Aubameyang mercredi soir dans l’After Foot : « Le dossier délicat Pierre-Emerick Aubameyang, on a tous un vrai point d'interrogation là-dessus. Il sera la reprise de de l'entraînement normalement. Il y a une hésitation de son côté à savoir s'il cède ou pas aux sirènes de l'Arabie Saoudite parce qu’ils seraient revenus à la charge avec un pont d'or à proposer pour Aubameyang. Donc l'OM aimerait être fixé », explique Germain, qui poursuit en expliquant que De Zerbi souhaitait absolument le conserver à l’OM cette saison pour en faire son grand attaquant.

« De Zerbi veut qu’Aubameyang reste »