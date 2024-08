Mercato - OM : Coup de fil décisif pour De Zerbi !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En quête d'un nouveau renfort au poste d'ailier gauche, l'OM a officialisé cette semaine l'arrivée de Jonathan Rowe sous la forme d'un prêt assorti d'une option d'achat. Le jeune attaquant anglais débarque plein d'ambitions dans ce nouveau projet marseillais, et il avoue que ses différents échanges téléphoniques avec Roberto De Zerbi ont joué dans son arrivée à l'OM.

L'OM souhaitait l'arrivée d'un nouvel ailier gauche avant la fin du mercato estival, il a trouvé son bonheur en deuxième division anglaise, et plus précisément dans les rangs de Norwich City ! Jonathan Rowe (21 ans) est arrivé cette semaine sous la forme d'un prêt avec option d'achat, et il viendra donc concurrencer Luis Henrique qui vient d'ailleurs tout juste de prolonger son contrat avec l'OM. Présenté mercredi en conférence de presse, Rowe a évoqué ses coups de fils avec Roberto De Zerbi avant d'acter son transfert en France.

« On a eu quelques discussions avec le coach »

« Avec le coach, c'est vrai qu'on a eu quelques discussions avant mon arrivée. On a vraiment parlé un peu de pourquoi je voulais venir ici, quelles étaient mes sensations, mes ambitions et on s'est tout de suite très bien entendu. Après je pense que que ce soit dans l'axe ou que ce soit dans les couloirs, c'est toujours un poste offensif. Je pense qu'on réussira à le voir tout au long de la saison, un peu où je me situerai », indique Jonathan Rowe, qui se montre donc déjà très enthousiaste sur ce nouveau challenge à l'OM.

« Une flamme qui s'est allumée »

« Si j’aurais choisi l’OM même sans De Zerbi ? Alors oui, dès que l'OM était une option concrète pour moi, il y a vraiment quelque chose, une flamme qui s'est allumée, c'était vraiment quelque chose qui m'a touché. Je connaissais les supporters, le stade, la passion. Il y a énormément de choses ici à Marseille qui reflètent ce que représente le football pour moi donc c'était vraiment une évidence », poursuit la nouvelle recrue de l'OM.