Transfert de dernière minute, le PSG bloqué par deux indésirables ?

Axel Cornic

En cette fin de mercato estival, le Paris Saint-Germain aimerait boucler encore quelques coups et cela semble être le cas avec Tomas Araujo. Le jeune défenseur central de Benfica aurait tapé dans l’œil de Luis Enrique et son transfert pourrait se boucler autour des 30M€... mais il faudra d’abord régler l’épineux dossier des départs !

Contrairement à ce qu’a pu faire le rival de l’OM, le PSG a été assez calme en ce mercato estival, avec seulement quatre recrues. Mais les deux clubs de Ligue 1 se retrouvent tout de même face au même problème en cette fin du mois aout, avec une longue liste d’indésirables qui ne trouvent pas preneur.

Que va faire Skriniar ?

C’est le cas en défense avec Milan Skriniar, pourtant arrivé il y a seulement un an. Titulaire indiscutable, le Slovaque est peu à peu sorti du onze titulaire et Luis Enrique lui a même préféré Lucas Beraldo, pourtant arrivé en plein milieu de saison du Brésil, pour sa première expérience en Europe. Récemment un accord entre le PSG et Al Nassr a été évoqué, mais cette destination ne semble pas vraiment plaire au joueur.

Avec Danilo, ils freinent le PSG

Sauf que sans son départ, le PSG ne pourra pas recruter en défense. L’Equipe nous apprend ce mercredi que Luis Enrique aimerait beaucoup avoir Tomas Araujo sous ses ordres à Paris, mais sans le départ de Milan Skriniar rien ne pourra être fait. Il n’est d’ailleurs pas le seul obstacle, puisque le club parisien souhaiterait également vendre Danilo Pereira avant de se lancer à l’attaque du défenseur central de Benfica.