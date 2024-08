Mercato : Les plans du PSG ruinés par une opération XXL ?

Pierrick Levallet

Le PSG n’en a pas encore terminé avec son mercato. Alors que le marché des transferts ferme ses portes d’ici quelques jours, le club de la capitale travaille toujours sur certains dossiers dans le secteur offensif. Les dirigeants parisiens ont notamment des vues sur Jadon Sancho, qui pourrait finalement se relancer du côté de Chelsea cet été.

Le mercato s’annonce des plus palpitants du côté du PSG. Le marché des transferts ferme ses portes dans quelques jours, ce qui laisse peu de temps au club de la capitale pour finaliser son recrutement. Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que les Rouge-et-Bleu faisaient de l’arrivée d’un nouvel ailier gauche une priorité cet été.

Mercato : Le PSG veut signer une recrue surprise ! https://t.co/EtzIGY0mqQ pic.twitter.com/7jvAw5CHRv — le10sport (@le10sport) August 28, 2024

Le PSG a de la concurrence pour Sancho

Et dans cette optique, le PSG a activé plusieurs pistes, dont celle menant à Jadon Sancho. Revenu de son prêt au Borussia Dortmund, le joueur de 24 ans pourrait quitter Manchester United avant la fin du mercato. Le pensionnaire de la Ligue 1 ne serait toutefois pas seul sur ce dossier et pourrait même se faire doubler dans la course à l’international anglais.

Chelsea propose un gros deal à Manchester United

En effet, le journaliste italien Gianluca Di Marzio a révélé que Chelsea travaillait aussi sur le transfert de Jadon Sancho. Les Blues envisageraient d’ailleurs de proposer un échange à Manchester United, en incluant Raheem Sterling dans la transaction. Reste maintenant à voir si les Red Devils se laisseront tenter par une telle opération. Le PSG est prévenu.