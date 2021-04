Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cet immense regret affiché après ce départ à 0€ !

Publié le 26 avril 2021 à 4h15 par A.M.

Alors que Valère Germain a annoncé son départ en fin de saison, Nabil Djellit reconnaît que le passage de l'ancien Monégasque à l'OM est un échec.

Arrivé en 2017 à l'Olympique de Marseille, Valère Germain a confirmé qu'il ne prolongerait pas son contrat qui s'achève en juin prochain : « Non je n’ai pas envie de m’arrêter. J’ai envie de repartir sur un beau projet. Ça a été une belle expérience à l’OM. On verra ce que l’avenir me réservera ». Par conséquent, l'ancien Monégasque quittera l'OM cet été. Un joli gâchis comme le souligne Nabil Djellit.

«Sa séquence à l’OM est un échec. Dommage»