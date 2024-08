Mercato - OM : C’est terminé pour cet attaquant !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ancien joueur du FC Lorient, Armand Laurienté a rejoint l'US Sassuolo en 2022. L'ailier gauche, qui a été formé au Stade Rennais, est dans le viseur de l'OM ces derniers jours. Le club français, en quête de nouveaux joueurs pour retrouver un effectif solide, comptait sur le joueur de 25 ans cet été. Mais visiblement, il n'y aurait pas encore de réelles discussions concernant un transfert.

Présent lors de 37 matches de Serie A la saison dernière, Armand Laurienté est à coup sûr l'une des grandes satisfactions de l'US Sassuolo. Malgré tout, sa présence n'a pas permis au club de subir une relégation, l'occasion pour l'ailier gauche de trouver un nouveau club capable de l'accueillir. Estimé à 10M€ par le site Transfermarkt, le président du club italien en attendrait davantage. L'OM ne serait pas allé plus loin.

L'OM était sur le coup

Il y a quelques jours, Giovanni Carnevali, le président de l'US Sassuolo, a révélé que l'OM avait pris des renseignements sur Armand Laurienté. « Il y a Marseille mais aussi Fenerbahçe avec Mourinho qui a été l'un des premiers à bouger. Mais il faut aussi penser à la valeur de ce jeune homme, qui est important pour nous. Il y a beaucoup de possibilités. Un chiffre ? Je ne sais pas. Cela pourrait être autour de 15 ou 20 millions d'euros » a-t-il déclaré pour Sky Italia. Mais les choses ont changé entre temps...

Pas de discussions

D'après les informations rapportées par La Minute OM venant de la presse italienne, il n'y aurait pas de discussions entre l'OM et l'US Sassuolo à propos d'Armand Laurienté actuellement. La Lazio est en plus sur le coup, ce qui signifie que Marseille a peut-être déjà abandonné l'idée d'attirer l'ailier gauche dans ses filets. En plein mercato record, le club de la cité phocéenne a déjà d'autres idées en tête.