Mercato - OM : C’est signé, du lourd est annoncé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ça y est, l’OM a trouvé son nouvel entraîneur. A défaut de faire venir Paulo Fonseca ou Sergio Conceiçao, c’est Roberto De Zerbi qui est attendu à Marseille. Un très gros coup qui pourrait en être suivi d’un autre. En effet, Giovanni Rossi est lui aussi annoncé à l’OM, où il devrait intégrer l’organigramme, ça annonce déjà du lourd.

En quête du successeur de Jean-Louis Gasset, Pablo Longoria a enfin trouvé le prochain entraîneur de l’OM. Les recherches n’auront pas été simples, mais finalement, l’issue est plus positive que jamais. En effet, c’est Roberto De Zerbi qui va venir s’asseoir sur le banc de l’OM. Et après l’Italien, c’est Giovanni Rossi qui est attendu à Marseille, bien que son rôle soit encore à définir.

Mercato : L’OM prépare le retour d’une légende https://t.co/KYqVdvwm8o pic.twitter.com/iXpAB0AttO — le10sport (@le10sport) June 18, 2024

Rossi, futur directeur technique de l’OM

Fabrizio Romano l’annonce, Giovanni Rossi va débarquer à l’OM. Selon le journaliste italien, il va devenir le nouveau directeur technique du club phocéen. Alors qu’un accord verbal aurait été trouvé ce lundi, la signature sera officialisée après celle de Roberto De Zerbi.

« On ira plus vite encore »