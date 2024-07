Mercato - OM : C’est parti pour ce buteur XXL !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé dans le viseur de nombreuses écuries de Ligue 1 comme l’OM, le RC Lens, l’OL ainsi que l’AS Monaco, Georges Mikautadze va être l’une des grandes attractions du mercato estival. Et maintenant que la Géorgie est éliminée de l’Euro 2024, le feuilleton risque de s’accélérer à vitesse grand V.

Interrogé début juin sur son avenir, Georges Mikautadze (23 ans) avait fait une annonce fracassante : « Je vais rester en France mais je ne connais pas encore le club. Ce sera bientôt clair », a indiqué le buteur géorgien du FC Metz, qui restera donc dans le championnat de France la saison prochaine alors qu’il ne manque pas de courtisans. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le RC Lens a formulé une offre au FC Metz pour Mikautadze, tout comme West Ham, alors que l'OM est également annoncé sur les traces de l'international géorgien.

EXCLU @le10sport : West Ham dégaine pour Mikautadze, l’OL arrive !▶️West Ham a transmis une grosse offre, la plus haute reçue par Metz ▶️ Après la DNCG, l’OL va passer à l’attaque…https://t.co/FYoqsbN9Tf — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) June 28, 2024

Euro terminé pour Mikautadze

Interrogé dimanche matin dans les colonnes du Parisien avant le choc contre l'Espagne, Georges Mikautadze avait d'ailleurs fait une annonce claire sur la question de son transfert qui s'accélèrerait après l'Euro : « Je sens que j’ai passé un cap au niveau international. Marquer lors de chaque match en phase de poules et emmener son pays en huitièmes, ça fait parler. Malgré les convoitises, je reste focus sur le tournoi. Il y a beaucoup de messages et d’appels, j’essaie de mettre ça de côté pendant l’Euro. Je réponds présent sur le terrain, donc c’est bon signe. Je sais qu’il reste du temps avant la fin du mercato, je profite de la compétition. On verra ce qu’il se passera ensuite ». Et justement, la Géorgie de Mikautadze a été éliminée par la Roja dimanche soir...

Ça va enfin bouger !

Le feu vert est donc donné, l'OM et les autres courtisans de Georges Mikautadze vont pouvoir enfin accélérer pour tenter de le recruter. Reste à savoir quelle sera la décision finale du buteur géorgien, auteur d'un Euro 2024 convaincant avec 3 réalisations.