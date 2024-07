Mercato - PSG : Premier coup de pression pour la nouvelle recrue !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Fraîchement recruté par le PSG, Matvey Safonov s’apprête donc à relever un nouveau challenge et à franchir un cap avec le club de la capitale. D’ailleurs, le gardien russe a pris un coup de pression de la part des supporters de Krasnodar avant son transfert, ces derniers lui reproche de signer avec un club sans histoire. Mais Safonov leur répond cash…

Avec les départs de Keylor Navas, Sergio Rico et Alexandre Letellier, le PSG a du se renouveler au poste de gardien cet été, et c’est la raison pour laquelle Matvey Safonov (25 ans) a été recruté. L’international russe, première recrue parisienne de ce mercato estival, est arrivé en provenance de Krasnodar pour 20M€, et son transfert au PSG a été largement pointé du doigt par ses anciens supporters lorsqu’ils ont appris la nouvelle…

Mercato : Trahison au PSG pour un crack de Thierry Henry ? https://t.co/k5BqJc7uht pic.twitter.com/jYVvymzhp7 — le10sport (@le10sport) July 1, 2024

« Ne va pas à Paris, ils n’ont pas d’histoire ! »

Interrogé par le média russe Nobel , Safonov livre une anecdote assez croustillante sur le coup de pression qu’il a reçu de la part des supporters de Krasnodar au moment de partir en direction du PSG : « Lors de mon dernier match à Krasnodar, des enfants m’ont crié : ‘Ne va pas à Paris, ils n’ont pas d’histoire !’ Mais quel âge a le PSG ? 54 ans. Est-ce un jeune club ? Sans histoire ? Quel âge a le FC Krasnodar ? Quinze ou seize ans. Je ne comprends pas. Ils ont une histoire. Ils sont un club de premier plan », indique le gardien russe.

Safonov défend le PSG