Mercato - OM : C’est la galère pour le départ d’un indésirable

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A l’instar du PSG, l’OM a également mis en place un loft pour pousser ses indésirables vers la sortie. On y retrouverait notamment Chancel Mbemba. Alors que le Congolais ne serait donc plus en odeur de sainteté à Marseille, encore faut-il lui trouver un point de chute pour s’en débarrasser. L’une des pistes mènerait à l’OGC Nice, mais voilà que cela n’emballerait pas forcément Mbemba. Explications.

A 29 ans, Chancel Mbemba voit son avenir s’écrire loin de Marseille. Telle est en tout cas la volonté de l’OM. En effet, le Congolais est aujourd’hui considéré comme indésirable et par conséquent, il a été placé dans le loft, étant ainsi invité à se trouver un nouveau club pour la saison qui arrive. Convaincre Mbemba n’est toutefois pas chose aisée. Alors qu’il avait récemment été révélé que le joueur de l’OM avait recalé Rennes, pas emballé par le projet breton, voilà que l’issue pourrait être la même pour l’OGC Nice.

Alexis Sanchez : Ça bouge pour son transfert à l’OM ? https://t.co/Co8hv2PAFD pic.twitter.com/dd6q9ulD0h — le10sport (@le10sport) July 31, 2024

« Je sais qu’il est à Marseille, il est en difficulté »

Ce mercredi, à l’occasion de la conférence de presse de Jonathan Clauss à l’OGC Nice, il a été question… de Chancel Mbemba. Quid d’un intérêt des Aiglons pour le défenseur central de l’OM ? La question a été posée à Florian Maurice et le directeur sportif niçois a alors répondu : « Un intérêt pour Mbemba ? On a des recherches, des pistes, je ne vais pas donner de noms. Je sais qu’il est à Marseille, il est en difficulté. Il est dans un loft. Je ne dis pas oui, pas non. On voit ce qui peut se faire et ramener le profil idéal pour pouvoir jouer à Nice ».

Même Jonathan Clauss a été interrogé sur des retrouvailles avec Chancel Mbemba à Nice. L’international français a alors dévoilé un échange avec son ex-coéquipier à l’OM à propos des Aiglons, confiant : « Je l’ai croisé juste quand je suis rentré de vacances à Marseille parce que je suis passé au club. Je lui ai dit : “Alors, ça pourrait t’intéresser ?”. Il m’a dit : “On verra”. Fin ».

Mbemba pas convaincu par Nice ?

Signera ? Ne signera pas à Nice ? Quid alors de l’avenir de Chancel Mbemba ? Dans la foulée des déclarations tombées à l’OGC Nice, Sébastien Denis, journaliste pour Footmercato, a fait savoir sur X que le joueur de l’OM serait encore très loin des Aiglons. En effet, Mbemba attendrait visiblement « mieux, notamment financièrement ».