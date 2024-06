Mercato - OM : C’est déjà fini pour eux à Marseille ?

Thibault Morlain

Faute de Coupe d’Europe la saison prochaine, l’OM va devoir combler ce manquer à gagner en se séparant de certains joueurs afin de baisser la masse salariale. La question est alors de savoir qui quittera le club phocéen dans les semaines à venir. Si l’OM compte toujours sur certains cadres, d’autres ne seront pas retenus. Et ce même s’ils sont arrivés à Marseille l’été dernier.

Cet été, l’OM devrait se montrer très actif sur le marché des transferts, comme cela avait été le cas il y a un an. Lors du dernier mercato estival, le club phocéen avait multiplié les renforts, sortant notamment le chéquier pour Geoffrey Kondogbia et Ismaïla Sarr, arrivés de l’Atlético de Madrid et Watford. Mais au terme d’une saison loin d’être convaincante à l’OM, ça pourrait être déjà terminé pour eux à Marseille.



L’OM ne veut plus de Kondogbia et Sarr ?

L’OM veut faire un certain ménage cet été dans son équipe. Pour cela, le club phocéen voudrait se séparer de quelques gros salaires et les regards se tourneraient vers Geoffrey Kondogbia et Ismaïla Sarr selon les informations de La Provence . Pourtant arrivés l’été dernier à l’OM, ils ne devraient pas être retenus en raison de leur salaire XXL.

Aucune proposition ?

Mais encore faut-il trouver preneur pour Geoffrey Kondogbia et Ismaïla Sarr. Et c’est là que ça pourrait devenir compliqué pour l’OM. En effet, on ne se bousculerait pas au portillon pour récupérer le milieu de terrain olympien et l’ailier sénégalais. Le quotidien régional fait ainsi savoir que les propositions se feraient rares. Affaire à suivre…