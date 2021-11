Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Caleta-Car revient sur son été agité !

Publié le 3 novembre 2021 à 14h45 par A.M.

De retour en force dans les plans de Jorge Sampaoli, Duje Caleta-Car revient sur l'été mouvementé qu'il a vécu notamment sur le mercato.

Bien décidé à renflouer ses caisses par la vente de joueurs, l'OM espérait notamment se séparer de Duje Caleta-Car. Mais alors que le club phocéen avait refusé une offre de Liverpool cet hiver, c'est cette fois-ci l'international croate qui a refusé de partir cet été malgré des offres de Wolverhampton et Valence. Une décision qui aurait passablement agacé Pablo Longoria. Visiblement affecté par la situation, Duje Caleta-Car n'entrait plus dans les plans de Jorge Sampaoli avant d'être finalement relancé ces dernières semaines. Et l'ancien défenseur de Salzbourg a visiblement convaincu Jorge Sampaoli de s'appuyer sur lui. Présent en conférence de presse avant d'affronter la Lazio, Duje Caleta-Car revient ainsi sur son été compliqué et son retour en forme.

«J'ai vécu des mois difficiles»