Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça va encore bouger cet hiver à l’OM !

Publié le 28 octobre 2020 à 5h30 par T.M.

Déjà très actif lors du dernier mercato, l’OM ne devrait pas en rester là à l’occasion du marché des janviers. Et les priorités de Pablo Longoria seraient même déjà identifiées.

Avec les finances de l’OM qui sont dans le rouge, le mercato s’annonçait compliqué pour les Phocéens. Cela n’a finalement pas été le cas. En effet, alors qu’André Villas-Boas craignait de voir son effectif s’affaiblir, c’est tout le contraire qui s’est passé. L’entraîneur de l’OM a pu compter sur 5 renforts avec les arrivées de Pape Gueye, Leonardo Balerdi, Yuto Nagatomo, Luis Henrique et Michaël Cuisance. Alors que Villas-Boas aurait bien aimé plus, cela pourrait finalement être fait à l’occasion du mercato hivernal où l’OM aurait bien l’intention de bouger à nouveau.

« Un latéral droit et un numéro neuf »