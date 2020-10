Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Marquinhos, Leonardo... Riolo se lâche sur l’avenir de Tuchel !

Publié le 28 octobre 2020 à 4h15 par A.M.

Vivement critiqué depuis le début de saison, Thomas Tuchel arrive au bout de son aventure avec le PSG comme le souligne Daniel Riolo.

Depuis le début de saison, Thomas Tuchel est sous le feu des critiques. La première raison concerne les résultats puisque le PSG s'est déjà incliné à trois reprises notamment contre Manchester United pour lancer la Ligue des Champions (1-2). D'autre part, le fond de jeu est également pointé du doigt. Mais le point d'orgue reste bien évidemment les tensions avec Leonardo. Mécontent du mercato réalisé par le PSG, le technicien allemand n'a pas manqué l'occasion de se plaindre et son choix d'inverser les postes de Danilo Pereira et Marquinhos a été interprété comme une défiance à l'égard de son directeur sportif. Pour toutes ces raisons, Daniel Riolo pense que l'avenir de Thomas Tuchel s'écrit loin du PSG.

«Thomas Tuchel est en bout de piste au PSG»