Mercato - OM : Deux renforts déjà programmés par Longoria pour cet hiver ?

Publié le 27 octobre 2020 à 10h45 par B.C.

Actif lors du mercato estival, l'Olympique de Marseille espérerait encore réaliser quelques achats en janvier. Pablo Longoria aurait d'ailleurs fixé deux grosses priorités.

En proie à de grosses difficultés financières, l'OM se préparait à un mercato compliqué durant l'été, mais Pablo Longoria et André Villas-Boas ont finalement réussi à se montrer actif. Outre l'achat de Luis Henrique pour 8M€, l'Olympique de Marseille est parvenu à mettre la main sur quatre renforts pour 0€ avec les arrivées libres de Pape Gueye et Yuto Nagatomo, et les prêts de Leonardo Balerdi et Michaël Cuisance. Malgré tout, le club phocéen n'a pas rempli tous ses objectifs en termes de recrutement. Un avant-centre était attendu au même titre qu'un latéral droit après le départ de Bouna Sarr vers le Bayern Munich et l'arrivée avortée de Joakim Mæhle. Pablo Longoria aurait d'ailleurs l'intention de rouvrir ces dossiers dès janvier.

« Ils veulent recruter dès cet hiver »